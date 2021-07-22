Москва, 22 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Преждевременное старение организма человека может произойти из-за заражения коронавирусом. Об этом невролог Эркин Шамсиев рассказал 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, преждевременное старение — лишь один из негативных процессов, который может спровоцировать SARS-CoV-2. Болезнь тяжело влияет на человека.

«Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни — зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, — так и с естественным влиянием вируса на организм», — сказал Шамсиев РИА Новости.

Врач рассказал, что переболевшие COVID-19 пациенты часто жалуются на энцефалопатию. При этом заболевании из-за изменений в тканях нарушается функция мозга. Процесс обеспечения мозга кислородом страдает из-за нарушения газообмена, вызванного поражением лёгких.

Шамсиев порекомендовал переболевшим укреплять ослабленный иммунитет, заниматься фитнесом, спортом, плаванием, гулять на свежем воздухе. Он также призвал отказаться от курения и спиртных напитков, избавиться от лишнего веса.

Улучшение качества жизни позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению, добавил врач.

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