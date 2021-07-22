Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Власти Петербурга назвали бизнесу условия, при выполнении которых может быть снят запрет на работу фуд-кортов и магазинов «островного» типа в торговых центрах, действующий с 17 июня текущего года. Основным требование является полная вакцинация персонала.

ИА REGNUM Закрытый фуд-корт

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Напомним, 20 июля первый зампредседателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов сообщил журналистам, что «в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений». Главным условием открытия фуд-кортов и «островов» была названа массовая вакцинация персонала.

По данным «Фонтанки», по требованию Смольного, для возобновления работы 100% сотрудников таких торговых точек должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса, за исключением сотрудников, которые «официально» переболели коронавирусом в последние полгода, и имеющих медицинский отвод от вакцинации. Желательным условием возобновления работы является получение QR-кода «вакцинирован», который выдается предприятиям с 60% (и более) полностью привитого персонала.

Кроме того, фуд-корты должны огородить периметр своей работы, ввести температурный контроль за посетителями, установить экраны для кассиров, бактерицидные облучатели, использовать только одноразовую посуду, дезинфицировать подносы и столики после каждого посетителя, разделять потоки посетителей, выполнить целый ряд других требований. Магазины-«островки» должны установить защитные экраны по периметру. Торговые центры должны следить за заполняемостью, которая не должна превышать 4 кв. м на человека, и ограничивать доступ, если эта цифра превышена, а также контролировать выполнение эпидемических требований своими арендаторами.

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«Предположительно, одобрение Роспотребнадзора и губернатора экономический блок ожидает получить в начале следующей недели», — отмечает источник.

По данным чиновников Смольного, в Петербурге функционирует 200 операторов фуд-кортов и островных павильонов, в них работает около 4 тыс. человек.