Пекин, 22 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Правительство Китайской Народной Республики резко отвергло план второй фазы расследования происхождения COVID-19, который был предложен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану», — цитирует его агентство Синьхуа.

Он подчеркнул, что власти Китая поддерживают проведение расследования, основанного на научном подходе, и выступают против политизации расследования происхождения вируса.

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Ранее председатель ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из китайской лаборатории, пока рано, призвав Пекин к открытому сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гипотезу об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 изучили и опровергли учёные из Китая.

Научные изыскания проводили 20 китайских учёных и британская исследовательница, работающая в Китае. Группа специалистов пришла к выводу, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2 может быть только природным. В качестве доказательства учёные использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.

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