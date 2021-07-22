Афины , 22 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Митинги в Афинах, на которых собрались анархисты и противники вакцинации от коронавирусной инфекции, разогнала полиция Греции. Об этом 21 июля передал телеканал Star.

Loavesofbread Уличные беспорядки

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Акции протеста прошли на центральной городской площади Синтагма. Во время митингов начались столкновения, которые были спровоцированы анархистами, решившими напасть на участников другой акции протеста. В результате массовой драки пострадал один человек.

Отмечается, что на митинге антипрививочников собралось около 3,5 тыс. человек. В ответ на требование полиции разойтись некоторые из протестующих начали бросать в стражей правопорядка бутылки и другие предметы.

Полицейские применили водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Силовики также задержали пять демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля митинг против ужесточения антикоронавирусных ограничений на Кипре прошел в кипрском городе Никосия. Акция носила мирный характер, однако в самом конце демонстранты устроили несколько стычек с полицейскими. Кроме того, протестующие атаковали на здание медиагруппы Dias, в котором располагается офис телекомпании «Сигма».