Канберра, 22 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Управление терапевтических товаров Австралии подтвердило два случая смерти после вакцинации препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca, передает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным фармрегулятора, причиной смерти вакцинированных пациентов стало «редкое нарушение свертываемости крови», вызванное введением вакцины. Уточняется, что возраст умерших пациентов составил 44 и 48 лет. Всего в Австралии выявили около 355 случаев смерти, связанных с проведением вакцинации против коронавирусной инфекцией. К настоящему времени в стране уже введено более 6 млн доз препарата от AstraZeneca.

Пока в Австралии для вакцинации населения разрешили две вакцины — от американской компании Pfizer и от британской AstraZeneca. По последним данным, в стране уже полностью привились 2,9 млн жителей. Первую дозу препарата получили около 10,5 млн жителей.