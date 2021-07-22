Улан-Батор, 22 июля, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Монголии утром 22 июля, сообщает монгольский институт астрономии и геофизики.

skeeze Землетрясение

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 49 километрах к югу от сомона Ерее. Подземные толчки ощутили жители аймаков Сэлэнгэ, Туве, Орхон, Дархан-Уул, а также в столицы республики Улан-Батора. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату. Его очаг располагался 20 километрах от города Порт-Олри на глубине 35 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.