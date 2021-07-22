Москва, 22 июля, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Все российские вакцины от COVID-19 защищают от существующих штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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"На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», — сказал Семёнов.

Он также подчеркнул, что наращивание темпов вакцинации от COVID-19 — это «очень серьёзное оружие» против новых штаммов коронавируса.