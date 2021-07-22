Пекин, 22 июля, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Тела еще восьми погибших в результате наводнений в провинции Хэнань в центральной части Китая обнаружили спасатели, 22 июля сообщается на сайте регионального департамента чрезвычайных ситуаций.

Василий Поленов. Ливень. 1874

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Таким образом, общее число жертв стихии в этом регионе достигло 33. Кроме того, восемь человек числятся пропавшими без вести. В заявлении ведомства также отмечается, что по всей провинции в зоне бедствия оказались более 3 млн жителей.

Из-за угрозы наводнений были экстренно эвакуированы 375 тысяч человек, а еще 256 тысяч — переселены. Стихия нанесла ущерб 215 тысячам гектаров сельскохозяйственных угодий. Экономические потери составляют 1,22 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля председатель КНР Си Цзиньпин дал указания по поводу улучшения помощи пострадавшим от наводнений, которые обрушились на Китай.