Ухань, Китай, 22 июля, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Уханьский институт вирусологии (Китай) не изучал и не разрабатывал коронавирус SARS-CoV-2, и потому не мог допустить его утечки, заявил 22 июля на брифинге директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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«До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19», — сказал глава лаборатории.

По словам Чжимина, слухи о том, что COVID-19 мог «утечь» из возглавляемой им лаборатории, не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, учёные по всему миру, приходят к консенсусу «о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение», заявил он.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Китая изучили и опровергли гипотезу об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.