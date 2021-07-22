Москва, 22 июля, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Наличие иммунитета к коронавирусу в организме человека как минимум частично защитит его от новых штаммов. Об этом РИА Новости заявил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.

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«Не допустить возникновения более опасных мутаций [коронавируса] мы не можем, но надо понимать, что иммунитет, который у вас есть к предыдущему штамму, как минимум будет частично защищать от нового, то есть он будет его [штамма] опасность значительно редуцировать», — сказал Харитонов.

Он подчеркнул, что переболевшие COVID-19 или привитые лица не будут защищены полностью от нового штамма, однако уровень защиты их организма не позволит болезни протекать в тяжёлой форме: «Поэтому для вас новый «опасный» штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты».

Харитонов отметил, что от нового коронавирусного штамма «дельта» «не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели»: «А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает».