Бразилиа, 22 июля, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к нескольким видеороликам, размещенным в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, за ложные сведения о коронавирусе. Об этом 21 июля сообщил портал G1.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

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Речь идет о высказываниях бразильского лидера, в которых он критикует использование защитных масок, выражает сомнение по поводу пандемии коронавируса и предлагает использовать для лечения COVID-19 непроверенные препараты.

В YouTube отметили, что решение о блокировке не связано с политическими взглядами Болсонару и со страниц ресурса удаляется весь контент, нарушающий правила сообщества. Журналисты напомнили, что это уже не первый случай, когда указанный видеохостинг удаляет видеозаписи, размещенные в аккаунте бразильского президента, рассуждающего о коронавирусе и препаратах против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта телеканал BBC передал информацию о том, что YouTube удалил свыше 30 тысяч видео, содержащих недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19.