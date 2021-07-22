Токио, 22 июля, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался от посещения церемонии открытия Олимпиады в Токио, передает телеканал NHK.

En.kremlin.ru Синдзо Абэ

По его данным, экс-премьер-министр получил приглашение на мероприятие, однако решил отказаться от посещения. Абэ заявил, что не собирается посещать церемонию открытия, так как это не смогут сделать обычные жители Японии. Отметим, что ограничение на число посетителей церемонии открытия Олимпийских игр в Токио ввели в связи с режимом чрезвычайной ситуации, действующим из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Токио открылся пресс-центр летних Олимпийских игр — 2020. Он должен стать главным поставщиком информации о соревнованиях и мероприятиях летней Олимпиады, которая состоится в японской столице. При этом освещать события центр будет с позиции Японии и с учетом социально-культурной составляющей страны.