Сиэтл, США, 22 июля, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» набрал состав из 30 игроков на драфте расширения. Процедура драфта прошла 22 июля.

Fanny Schertzer Хоккей

В состав «Сиэтла» вошли вратари Крис Дридгер (выбран из «Флориды»), Витек Ванечек («Вашингтон»), Джои Даккорд («Оттава»).

Из защитников выбраны Джереми Лозон («Бостон»), Деннис Чоловски («Детройт»), Уильям Борген («Баффало»), Кейл Флёри («Монреаль»), Хэйдн Флёри («Анахайм»), Винс Данн («Сент-Луис»), Гэвин Байройтер («Коламбус»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Джейми Олексиак («Даллас»), Карсон Суси («Миннесота»), Марк Джиордано («Калгари»), Кёртис Макдермид («Лос-Анджелес»).

В линии нападения новой команды будут играть Янни Гурд («Тампа»), Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»), Йоонас Донской («Колорадо»), Джаред Макканн («Торонто»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Колин Блэквелл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тайлер Питлик («Аризона»), Калле Йернкрок («Нэшвилл»), Мейсон Эпплтон («Виннипег»), Морган Гики («Каролина»), Джон Кенневилль («Чикаго»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Коул Линд («Ванкувер), Карсен Тварински («Филадельфия»), Александр Труе («Сан-Хосе»).

Российские хоккеисты не вошли в состав команды.

«Сиэтл» выбрал по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», который начал играть в НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед драфтом предоставили список защищённых игроков.

Главным тренером «Сиэтла» ранее был назначен канадский специалист Дэйв Хэкстол.

«Сиэтл» стал 32-м клубом НХЛ и будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая перейдёт в Центральный.