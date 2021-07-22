Вашингтон, 22 июля, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Распространение коронавируса в США продолжается и касается тех, кто не вакцинировался о коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский президент Джо Байден 21 июля в ходе эфира с гражданами, организованного CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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По словам главы государства, из 10 тысяч пациентов, недавно умерших от COVID-19 в стране, не имели прививку 9950 человек. Он выразил уверенность, что в США в скором времени появится возможность вакцинировать детей младше 12 лет.

Однако, как отметил Байден, научное сообщество примет такое решение, когда получит достаточно оснований. Президент добавил, что прививки от COVID-19 среди детей могут быть одобрены к началу учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля издание Politico представило результаты социологического опроса, согласно которому граждане США, непривитые от коронавирусной инфекции, меньше всего в стране опасаются заразиться штаммом коронавируса «Дельта».