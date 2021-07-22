Москва, 22 июля, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Российский пловец, чемпион Европы Илья Бородин пропустит Олимпиаду в Токио из-за заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

Dave Dugdale Плавание

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«У Бородина положительный ПЦР-тест», — цитирует Авдиенко ТАСС.

По его словам, в соответствии с правилами Роспотребнадзора, спортсмен сразу был изолирован и не имел контактов с другими членами команды.

Он добавил, что вся остальная команда дважды прошла тестирование, у каждого по два отрицательных теста.

Бородин является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием.