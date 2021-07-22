Сеул, 22 июля, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1842 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Из них 1533 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Также 270 случаев выявили среди экипажа одного из военных судов Южной Кореи. Центр отмечает, что в республике уже второй день подряд выявляется рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа. Эксперты связывают рост заболеваемости со стремительным распространением штамма «Дельта».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 184 103. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2063 человека.