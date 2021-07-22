Вашингтон, 22 июля, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Правительство США продлило действие запрета на пересечение сухопутной границы с Канадой и Мексикой до 21 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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Уточняется, что запрет не затрагивает жизненно важные поездки и грузоперевозки. Отмечается, что Вашингтон решил продлить срок действия запрета после того, как Канада объявила об открытии границ для вакцинированных с 9 августа. При этом в Белом доме еще ведутся дискуссии, стоит ли разрешать туристам въезжать на территорию Соединенных Штатов при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Hill привела результаты соцопроса, согласно которым большинство граждан США доверяют мерам, принимаемым администрацией Джо Байдена для борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, 26% взрослых граждан страны считают очень эффективными меры по борьбе с COVID-19, принимаемые Белым домом.