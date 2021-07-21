Буэнос-Айрес, 22 июля, 2021, 02:26 — ИА Регнум. В Аргентине за прошедшие сутки выявили 14 632 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 4 798 851. Также за минувшие сутки в республике умерли еще 438 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 скончались 102 818 пациентов.

При этом в ведомстве фиксируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По словам главы аргентинского минздрава Карлы Виццотти, режим эпидемиологической опасности отменен во многих городах республики. При этом в Аргентине уже прошли вакцинацию 87% пожилых жителей, а также 45% жителей в возрасте старше 70 лет.