Вашингтон, 22 июля, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Около половины окружных центров в Афганистане находятся под контролем радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 21 июля в ходе брифинга.

(сс) Todd Huffman Афганистан

По его словам, речь идет о более чем 200 населенных пунктах. Из них 34 являются крупнейшими городами. Генерал отметил, что окружные центры легко переходят под контроль радикалов, поскольку афганская армия стремится консолидировать свои силы вокруг больших городов и столицы.

Вместе с тем, как напомнил Милли, представители группировки заявляют, что «их победа неминуема». Он признал, что за «последние шесть-десять месяцев» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в стране значительные территории.

Генерал добавил, что в Пентагоне рассматривают множество вариантов развития событий, в том числе и полную победу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Афганистане крайне тревожная, и Россия вместе с партнерами по ОДКБ внимательно наблюдают за обстановкой в этой стране.