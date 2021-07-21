Вашингтон, 22 июля, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выдали около 2,5 тыс. виз для граждан Афганистана, сотрудничавших с американским военным контингентом, заявил представитель Госдепа США Брайан Маккеон в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«С января мы уже одобрили 2,5 тыс. специальных иммиграционных виз», — заявил он.

Маккеон добавил, что Госдеп США намерен ускорить выдачу виз афганцам из-за процесса вывода американского военного контингента из Афганистана. Пока афганских иммигрантов намерены разместить на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния. Перевозить их на территорию Соединенных Штатов начнут уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с США об управлении аэропортом в афганской столице Кабуле. Он добавил, что с уходом США в Афганистане наступит новая эра.