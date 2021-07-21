Тунис, 22 июля, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Не менее 17 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами у побережья Туниса, 21 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на туниское отделение Красного Креста.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы в лодке

Еще 380 человек были спасены. Судно направлялось из Ливии в Италию. Все утонувшие являлись гражданами Бангладеш. На борту корабля также плыли беженцы из Египта, Судана, Эритреи, Мали и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня при кораблекрушении у берегов Туниса утонули 23 мигранта, направлявшихся из Ливии в Италию.