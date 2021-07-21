Дублин, 22 июля, 2021, 01:21 — ИА Регнум. В Ирландии за прошедшие сутки выявили 1378 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения республики.

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Отмечается, что это рекордный показатель по числу выявленных пациентов с февраля 2021 года. Отмечается, что в течение месяцf среднее число выявляемых пациентов за сутки выросло с 300 до 1182. При этом в департаменте отмечают рост количества госпитализаций среди заболевших COVID-19.

В настоящее время в больницах Ирландии получают лечение 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 22 находятся в отделениях реанимации. При этом департамент здравоохранения республики утверждает, что 70% новых пациентов заражены штаммом коронавируса «Дельта».