Тегеран, 22 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. 21 июля избранный президент Ирана Эбрахим Раиси назвал защиту угнетенных и противостояние угнетающим державам основой сотрудничества между Ираном и Ватиканом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре с премьер-министром Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Раиси поздравил его с Курбан-Байрамом и отметил, что это событие может послужить возможностью для взаимодействия между авраамическими религиями в целях активизации межконфессионального диалога.

Он также указал на права человека как основу внутренней и внешней политики Ирана и заявил, что, основываясь на учениях авраамических религий, Иран и Ватикан должны поддерживать угнетенных людей во всем мире и противостоять угнетающим державам.

Раиси описал Иран как религиозную демократию, которая способствует взаимодействию и диалогу между авраамическими религиями.

Кардинал Паролин поздравил Раиси с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие дружественных и конструктивных отношений между Тегераном и Ватиканом.

Приветствуя замечания Раиси о необходимости плодотворного взаимодействия и диалога между авраамическими религиями, он отметил перед обеими странами важную задачу по созданию мира и стабильности во всем мире.