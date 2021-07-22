Тегеран, 22 июля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 21 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 87 837, причем 213 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 213 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 87 837», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 27 379 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2755 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 185 946 пациентов из общего числа 3 603 527 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4518 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.