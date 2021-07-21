Мекка, Саудовская Аравия, 21 июля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности во время хаджа и предотвращения распространения инфекции COVID-19 власти Саудовской Аравии используют IT-технологии. Данная мера декларируется как помощь паломникам по «выполнению их религиозных ритуалов в мире и комфорте». Об этом сообщает информационное агентство ArabNews 21 июля 2021 года.

Кааба. Мекка

Ежегодное паломничество в Мекку считается крупнейшим в мире: в 2019 году город посетило почти 2,5 млн паломников. Но из-за пандемии COVID-19 в 2021 году хадж ограничен 60 000 паломников, и все они — жители Саудовской Аравии.

Когда саудовские паломники прибывают в Мекку, им выдают так называемые смарт-карты, смарт-браслеты.

Смарт-карты, предоставляемые министерством хаджа и умры (малого паломничества), разработаны на основе технологии NFC и штрих-кодов и содержат личную, медицинскую информацию и данные о месте жительства. Они также «проводят» паломников в места их пребывания в святых местах.

По словам Хамада Аль-Эшивана, директора медиацентра при министерстве хаджа и умры, смарт-карты передаются паломникам на месте и будут доступны для умры в будущем.

« Мы также будем предоставлять эту технологию другим международным хадж-компаниям для их клиентов-паломников », — сказал он.

Аль-Эшиван объяснил, что каждая карта имеет цветовую кодировку, поскольку разные цвета связывают владельцев карт с их местом пребывания в святых местах. Они позволяют получить доступ к «умным» дверям и входам в кемпинги.

В дополнение к важной информации о паломниках, карты также позволяют им проверить заранее запланированные маршруты и расписание молитв. С помощью этих карточек паломники могут выбирать себе место ежедневного питания, что поможет избежать скопления людей.

Объясняя необходимость в этих картах, Амр аль-Мадда, заместитель министра служб хаджа и умры, сказал, что смарт-карты обеспечат безопасность и удобство паломников, что является для королевства высшим приоритетом. Он добавил, что паломники могут оставить отзывы об использовании данной технологии, что поможет улучшить качество цифровых услуг. Смарт-карты можно связать со специальным мобильным приложением.

Управление даннымии искусственным интеллектом Саудовской Аравии (SDAIA) также запустило сервис смарт-браслетов в сотрудничестве с Саудовской телекоммуникационной компанией в рамках программы по обслуживанию гостей Бога. Браслетами было обеспечено около 5000 паломников в 2021 году. Браслеты в виде наручных часов оснащены системой GPS и используют данные для технологии интернета вещей (IoT). Они содержат все личные данные паломника, в том числе состояние его здоровья, связанное с COVID-19.

Абдулла бин Шараф аль-Гамди, президент SDAIA, назвал эту инициативу важным шагом для оказания безопасных услуг паломникам.

«Паломники, носящие эти браслеты, могут проверить свое сердцебиение и уровень кислорода, — пояснил аль-Гамди. — Они также могут проверить состояние своего здоровья, поскольку эти браслеты связаны с приложением Tawakkalna (приложением для отслеживания контактов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для проверки или предоставления доказательств вакцинного статуса человека и наличия заболевания или истории болезни). Паломники с браслетами могут сообщить о проблеме с безопасностью или обратиться за помощью в специальный центр управления, в который входят представители различных органов здравоохранения, безопасности и хаджа. Этот центр следит за всем, что происходит с паломниками, будь то проблема безопасности, или здоровья, или даже несчастный случай. Эти браслеты также могут помочь властям принять необходимые меры».

Главное управление Большой мечети и мечети Пророка запустило службу интеллектуальных роботов в июне 2021 года. Служба, состоящая из 10 роботов, занимается дезинфекцией Большой мечети. Роботы оснащены специальной программой для анализа требований к дезинфекции определенных зон. Они могут работать от пяти до восьми часов без вмешательства человека.

Интеллектуальные роботы также занимаются лечением людей. Еще до пандемии, в 2019 году, министерство здравоохранения представило первого робота для хаджа, который дистанционно предоставлял медицинские консультации с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Доцент ИИ Университета Умм-Аль-Кура в Мекке Тахани аль-Субайт так описала работу интеллектуального робота-медика как помощника живого врача: «Врач, находясь в Эр-Рияде, может удаленно контролировать робота и дать ему команду измерить температуру пациента и проверить его пульс».

Хадж, начавшийся 17 июля 2021 года, ограничил мусульманам из других стран доступ к исполнению их религиозных обязательств. Кроме того, Саудовская Аравия несёт финансовые потери в виде недополученных миллиардов долларов.

Хадж — один из важнейших постулатов ислама, требующий от мусульманина участия в паломничестве как минимум один раз в жизни. Маршрут хаджа повторяет путь Пророка Мухаммеда, по которому он прошел почти 1400 лет назад, и является действием, приближающим человека к прощению за прошлые грехи.

В хадже 2020 года приняли участие менее 1000 человек — жителей Саудовской Аравии.