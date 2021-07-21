Москва, 21 июля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. США не будут оказывать противоправного давления на строительство и запуск «Северного потока — 2», и это главное в сегодняшней американо-германской сделке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Это тот компромисс, ради которого, на мой взгляд, Берлин пошёл на ряд уступок в политических формулировках соглашения, но выиграл по-крупному», — сказал Слуцкий.

Вместе с тем озвученные замгоссекретаря США Викторией Нуланд пункты, в частности о совместном намерении Берлина и Вашингтона добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет «использовать свой энергетический сектор против Украины», то и новых санкций, имеют явный политизированный крен, рассуждает парламентарий.

«Любопытно, что Москва не отказывалась и не отказывается от украинского газового транзита в связи с предстоящим запуском трубопровода, об этом говорилось на самом высоком уровне. Но как и на сколько его продлевать — вопрос российско-украинских договоренностей при общем согласии сторон и приемлемых для них условиях», — подчеркнул Слуцкий.

При этом партнёрам России необходимо отчётливо понимать, что страна — суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики, добавил он.