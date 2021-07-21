В Госдуме оценили последствия компромисса по «Северному потоку – 2»
Москва, 21 июля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. США не будут оказывать противоправного давления на строительство и запуск «Северного потока — 2», и это главное в сегодняшней американо-германской сделке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Это тот компромисс, ради которого, на мой взгляд, Берлин пошёл на ряд уступок в политических формулировках соглашения, но выиграл по-крупному», — сказал Слуцкий.
Вместе с тем озвученные замгоссекретаря США Викторией Нуланд пункты, в частности о совместном намерении Берлина и Вашингтона добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет «использовать свой энергетический сектор против Украины», то и новых санкций, имеют явный политизированный крен, рассуждает парламентарий.
«Любопытно, что Москва не отказывалась и не отказывается от украинского газового транзита в связи с предстоящим запуском трубопровода, об этом говорилось на самом высоком уровне. Но как и на сколько его продлевать — вопрос российско-украинских договоренностей при общем согласии сторон и приемлемых для них условиях», — подчеркнул Слуцкий.
При этом партнёрам России необходимо отчётливо понимать, что страна — суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики, добавил он.