Нижний Новгород, 21 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В последнее время в социальных сетях активно распространяются слухи о том, что настойка полыни якобы эффективна при лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

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В ведомстве отмечают, что эта информация не соответствует действительности, и содержащиеся в полыни вещества не действуют подавляюще на вирус SARS-CoV-2.

В региональном минздраве призвали граждан не пытаться вылечиться от коронавируса при помощи экстракта этого растения, подчеркнув при этом, что препаратами на основе полыни можно отравиться, если неверно подобрать дозировку.