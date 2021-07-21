Эскильстуна, Швеция, 21 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, приблизительно в 14:30 по Москве двое заключенных исправительного учреждения Hällbyanstalten, расположенного возле Эскильстуны (в 85 км к западу от Стокгольма), забаррикадировались в караульном помещении, взяв в заложники двух надзирателей. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Тюрьма

Затем одного из заложников заключенные освободили. На территории исправительного учреждения продолжается полицейская операция.

«Один человек все еще находится в заложниках, и переговоры продолжаются», — заявил журналистам пресс-секретарь Шведской службы тюрем и пробации Торкель Омнелл.

Отмечается, что для освобождения одного из заложников взбунтовавшиеся потребовали накормить остальных 20 заключенных пиццей с шашлыком. Власти пошли на уступку — требования были выполнены, после чего один заложник, как и было обещано, был освобожден.