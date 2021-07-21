Бишкек, 21 июля, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Киргизии за последние сутки зарегистрировано 1 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев на брифинге сегодня, 21 июля.

President.kg В больнице. Киргизия

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По его словам, большинство из них произошло в столице Киргизии, где болезнь диагностировали у 827 человек.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что за сутки от COVID-19 скончались 9 киргизстанцев. А за всё время с начала пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 2 205 летальных исходов от коронавируса.

Замминистра отметил, что сейчас в больницах республики лечатся 4 509 пациентов с диагнозом «COVID-19», из которых 1 305 в тяжелом состоянии и еще 232 в крайне тяжелом. Также на амбулаторном лечении находятся 15 856 заразившихся коронавирусом киргизстанцев.