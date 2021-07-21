Бишкек, 21 июля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. С начала объявленной в Киргизии кампании по вакцинации от коронавируса обоими компонентами вакцины привились чуть больше 100 тысяч жителей республики. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Также в ведомстве отмечают, что первым компонентом российской или китайской вакцины от коронавируса привились еще около 300 тысяч киргизстанцев.

«Данное обстоятельство приближает нас к достижению коллективного иммунитета, перемещению всех регионов страны в «зеленую» зону и возвращению к привычной жизни», — подчеркивают в минздраве.

Напомним, что согласно официальным данным национального статистического комитета, по состоянию на начало 2021 года численность населения Киргизии составила около 6 млн 637 тысяч человек.

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