Бишкек, 21 июля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Комитет парламента Киргизии по социальным вопросам, образованию, здравоохранению и культуре рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект об ограничении количества гостей на семейных торжествах и введении запрета на забой домашнего скота во время похорон.

Mr. Theklan Киргизия

Инициировавший его депутат Улугбек Ормонов предлагает сократить количество гостей на семейных торжествах до 100 человек, на свадебных банкетах — до 200 человек, празднование свадьбы ограничить одним днём, свадебные кортежи ограничить тремя легковыми автомобилями.

Также документ предусматривает, что обряд жаназа (заупокойная молитва) должен проводиться без забивания крупного рогатого скота и лошадей, другие обряды по случаю траура должны проходить с участием не более 100 человек и без забивания крупного рогатого скота и лошадей.

Еще одно предлагаемое законопроектом нововведение касается мероприятий по случаю проводов и встречи паломников — они должны будут проводиться только в семейном кругу, а организовывать массовые мероприятия с угощением запрещается.

За нарушение этих запретов и ограничений предлагается штрафовать рядовых граждан на 35 тысяч сомов (31 тысячу рублей), а юридические лица — на 100 тысяч сомов (88 тысяч рублей).

Присутствовавшая на заседании парламентского комитета заместитель министра культуры и информации Салтанат Аманова отметила, что введение запрета на забой коров и лошадей на похоронах и поминках приведет к тому, что граждане начнут резать баранов.

Поэтому, считает высокопоставленная чиновница, в законопроекте необходимо прописать, что забивать разрешается не более одного барана.

Заместитель председателя комитета, депутат Чынара Урумкалиева выразила поддержку данной инициативе, подчеркнув при этом, что если в документе не будет учтен этот нюанс, то некоторые киргизстанцы будут резать по 30 — 50 баранов, чтобы угодить гостям.

Напомним, ранее власти Киргизии неоднократно обращали внимание на тот факт, что многие киргизстанцы при проведении свадеб, похорон и иных семейных торжеств стараются «не ударить в грязь лицом» и пригласить как можно больше гостей, а также организовать роскошное застолье. Для этого они берут крупные кредиты, которые потом не могут выплатить.

Читайте также: Нищающие жители Киргизии начали менять вещи на масло и картошку