Минск, 21 июля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Белорусский исполнитель ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко) представил клип на песню «Солнце золотое». Ролик доступен на его YouTube-канале с 21 июля.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В записи композиции и клипа на неё принял участие малоизвестный казахстанский рэпер Dose (настоящее имя —Айдос Джумалинов). В сюрреалистичном ролике главным героем стал человек, одетый в блестящий золотой костюм.

ИА REGNUM напоминает, что ЛСП начал сольную карьеру в 2007 году. Он является исполнителем хита «Монетка», а также «Холостяк», записанного с рэперами Егором Кридом и Feduk.