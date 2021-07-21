Москва, 21 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев попросил оставить в регионе самолет-зондировщик Ан-26, который искусственно вызывает дожди, для эффективной борьбы с лесными пожарами в Якутии, как минимум, до конца лета.

REGNUM Лесной пожар

«Переломить ситуацию помогает самая крупная авиационная группировка за все годы в составе шести воздушных судов МЧС России и семи воздушных судов Министерства обороны, ими совершено порядка 250 вылетов, осуществлено 1 050 сбросов воды на горящие леса. Очень эффективно работает самолет-зондировщик «Авиалесоохраны» Ан-26 с установкой «Циклон», который помогает вызывать искусственные дожди. Я очень прошу, чтобы этот самолет у нас оставили в республике для работы хотя бы еще на 100 авиачасов в августе», — сказал Айсен Николаев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он также рассказал, что сложная ситуация с природными пожарами во многом вызвана жаркой и сухой погодой. Так, в центральной части республики июнь этого года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до плюс 35−40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.

Напомним, Якутия — один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

«Лесные пожары в Якутии — проблема комплексная, и меры по борьбе с ними весьма эффективны. И, конечно, необходимо создание республиканского центра по борьбе с лесными пожарами», — считает директор Института лесоведения Российской академии наук, доктор биологических наук, член диссертационного совета при Институте лесоведения РАО Андрей Сирин.

По его мнению, такая большая территория, как Якутия, требует самых современных методов мониторинга состояния леса и эффективного пожаротушения.

«Есть целый комплекс мер, необходимых для контроля территорий, и в первую очередь это наземное наблюдение. По аналогии с системой обеспечения правопорядка, где есть участковый уполномоченный. Если вы уберете участковых уполномоченных, то никакие другие структуры не выявят нарушения правопорядка, и не смогут его поддерживать. Так что лесная охрана — это первое, что необходимо. Далее, конечно, слежение, например, с вышек сотовой связи. И, конечно, системы космического слежения, но это, как правило, уже постфактум, кроме Дальнего Востока, где есть геостационарные спутники, которые постоянно висят в одной точке над территорией, что позволяет вовремя выявить опасную ситуацию и начать подавление очага пожара. Орбитальные спутники в этом случае, как правило, запаздывают с передачей информации», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Андрей Сирин.

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