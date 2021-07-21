Нижний Новгород, 21 июля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В период 21−22 июля на севере Приволжского федерального округа, 22−23 июля в южной части ожидается ливневый дождь, грозы, ветер порывами более 20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

65.mchs.gov.ru Ливень

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С 21 по 23 июля сильные ливни с грозами, градом и ветром до 15−20 м/с прогнозируется в Башкирии. В Пермском крае сильный грозовой дождь ожидают 21 и 23 июля.

В ночь на 22 июля и в течение всего дня в Саратовской и Пензенской областях синоптики предупреждают об очень сильном дожде, ливнях, грозе с крупным градом и шквалом 20−25 м/с.

В Ульяновской области ночью и днем 22 июля ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 25−26 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Пензенской области на предстоящие сутки. В период с 18:00 21 июля до 18:00 22 июля местами по области ожидаются гроза, ливни, крупный град, шквал до 25 м/с, очень сильный дождь (50 мм и более). Температура воздуха существенно понизится.

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