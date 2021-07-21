Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Договорённость, касающаяся «Северного потока — 2», достигнута между Вашингтоном и Берлином, заявила 21 июля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате.

Президент Уркаины Владимир Зеленский и Виктория Нуланд President.gov.ua

Нуланд «Сегодня мы обнародуем договорённость, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей».

Она напомнила, что в конце весны Вашингтон ввёл санкции против 19 организаций, имеющих отношение к «СП-2», а также против оператора трубопровода и сотрудников этой компании. Действие этих санкций было, однако, приостановлено.

По словам Нуланд, Вашингтон не дал ход санкциям, поскольку ему нужно было время на договорённость с Германией. Она пояснила, что Украину удалось «заставить молчать». И теперь получилось достичь согласия с Берлином.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные издания распространили информацию о том, что США договорились с Германией о том, что Берлин при определённых действиях Москвы введёт санкции.

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