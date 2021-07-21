Рим, 21 июля, 2021, 20:06 — ИА Регнум.

Граждане, переболевшие коронавирусом, могут прививаться одной дозой вакцины в течение 12 месяцев после выздоровления, заявил в среду, 21 июля, заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста.

Russian.news.cn Вакцинация против COVID-19 в Италии

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В настоящее время установлен меньший срок — переболевшие должны привиться в течение полугода. Возможность продления срока подтверждена научными исследованиями, отметил Коста.

По данным на21июля, в Италии умерли127 905человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на21(днем ранее — на10). Число подтвержденных носителей выросло на4259(днем ранее — на3558). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 297 337 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены51 308человек — на1998 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали27 418 281человек, что составляет45,52% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.