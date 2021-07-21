Москва, 21 июля, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Учения по обеспечению функционирования российского интернета в условиях «внешнего отключения» успешно прошли в России 15 июня — 15 июля, передаёт 21 июля РБК.

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Об этом изданию сообщили в рабочей группе «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». В учениях участвовали, как отмечается, операторы «Ростелекома», «МегаФона», МТС, «ВымпелКома», «ЭР-Телеком Холдинга» и «Транстелекома».

Отчётные материалы по учениям планируется согласовать до 31 августа. Источник издания дал разъяснения: «Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз».