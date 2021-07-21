Рим, 21 июля, 2021, 19:47 — ИА Регнум.

По данным навечер среды, 21июля, в Италии умерли127 905человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на21(днем ранее — на10), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на4259(днем ранее — на3558). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 297 337 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены51 308человек — на1998 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали27 418 281человек, что составляет45,52% населения Италии.