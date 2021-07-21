Москва, 21 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь политической партии «Партия прямой демократии» Олег Артамонов призвал представителей политических партий сосредоточиться на подготовке наблюдателей, обладающих компетенциями, необходимыми для контроля за ходом дистанционного электронного голосования.

Иван Шилов, REGNUM Выборы

С таким призывом Олег Артамонов выступил на площадке Общественной палаты, где сегодня проходит подписание соглашения с политическими партиями о взаимодействии в рамках наблюдения за выборами.

По прогнозу Олег Артамонова, в 2021 году в дистанционном электронном голосовании примут участие от полутора до двух миллионов граждан. «Это больше, чем все население Эстонии, включая грудных младенцев», — отметил он.

Олег Артамонов акцентировал внимание собравшихся на том, что наблюдение за процедурой ДЭГ в значительной степени отличается от наблюдения за традиционной процедурой.

«Надо понять, что это новая реальность и надо научиться с ней работать, — заявил он, — Наблюдатель в ДЭГ должен разбираться в криптографии, статистике, специфических отраслях математики, IT-индустрии. Он, по сути, должен превратиться в эксперта, способного провести математический и статистический анализ».

Олег Артамонов сообщил, что возглавляемая им экспертная группа прорабатывает методические рекомендации с подробными инструкциями, как должно осуществляться наблюдение за ДЭГ.

«Мы готовы будем представить методический комплекс на площадке Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием», — сказал он.

Также, по словам Олег Артамонова, уже начал работу портал, посвященный принципам работы электронного голосования, и с тар овала серия экспертных дискуссий, посвященных вопросам безопасности системы ДЭГ и основным принципам ее работы.

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