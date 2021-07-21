Подготовка наблюдателей за ДЭГ — в фокусе внимания политических партий
Москва, 21 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь политической партии «Партия прямой демократии» Олег Артамонов призвал представителей политических партий сосредоточиться на подготовке наблюдателей, обладающих компетенциями, необходимыми для контроля за ходом дистанционного электронного голосования.
С таким призывом Олег Артамонов выступил на площадке Общественной палаты, где сегодня проходит подписание соглашения с политическими партиями о взаимодействии в рамках наблюдения за выборами.
По прогнозу Олег Артамонова, в 2021 году в дистанционном электронном голосовании примут участие от полутора до двух миллионов граждан. «Это больше, чем все население Эстонии, включая грудных младенцев», — отметил он.
Олег Артамонов акцентировал внимание собравшихся на том, что наблюдение за процедурой ДЭГ в значительной степени отличается от наблюдения за традиционной процедурой.
«Надо понять, что это новая реальность и надо научиться с ней работать, — заявил он, — Наблюдатель в ДЭГ должен разбираться в криптографии, статистике, специфических отраслях математики, IT-индустрии. Он, по сути, должен превратиться в эксперта, способного провести математический и статистический анализ».
Олег Артамонов сообщил, что возглавляемая им экспертная группа прорабатывает методические рекомендации с подробными инструкциями, как должно осуществляться наблюдение за ДЭГ.
«Мы готовы будем представить методический комплекс на площадке Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием», — сказал он.
Также, по словам Олег Артамонова, уже начал работу портал, посвященный принципам работы электронного голосования, и с тар овала серия экспертных дискуссий, посвященных вопросам безопасности системы ДЭГ и основным принципам ее работы.
Читайте также: Партии договорились с ОП РФ о взаимодействии в наблюдении за выборами в ГД