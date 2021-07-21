Москва, , 18:49 — REGNUM Общественная палата РФ подписала соглашение с российскими партиями об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы. Подписание предварила жаркая дискуссия участников на тему необходимости обеспечения безопасности здоровья на участках — партийные представители высказали самые разные точки зрения на необходимость вакцинирования наблюдателей. Но сошлись в одном: обеспечить честность и прозрачность выборов, и безопасность здоровья на участках — задача всех участников выборов.

Открывая церемонию, председатель Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что Общественная палата, выступая субъектом общественного контроля за выборами, накопила существенный опыт общественного мониторинга. Она напомнила, что во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции статус общественный наблюдателей получили 526 тыс. граждан. Тогда, по словам Лидии Михеевой было впервые подписано соглашение между Общественной палатой и партиями.

«Нам хотелось бы продолжить работу в таком же конструктивном и продуктивном ключе. Уже сегодня мы можем на взаимной основе договариваться по координации наблюдения, в том числе видеонаблюдения», — сказала она.

Важным направлением работы Лидия Михеева назвала обеспечение санитарной безопасности и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на профилактику распространения коронавируса. «Это вопрос защиты здоровья всех участников избирательного процесса — избирателей, наблюдателей и организаторов выборов», — подчеркнула она, отметив, что Общественная палата поддерживает идею вакцинации независимых общественных наблюдателей.

«Наблюдатели не должны становиться источником риска, выступая невольным переносчиком заболевания», — заявила она, призвав потенциальных наблюдателей сделать себе прививку и пообещав содействие со стороны федеральной и региональных общественных палат в организации вакцинации на местах.

В завершение Лидия Михеева выразила убежденность в том, что сотрудничество партий и общественников «обеспечит синергию и позволит достичь главного результата — соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании».

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев поблагодарил партии, принимающие участие в работе Координационного совета.

«В каждом регионе открыт общественный штаб по наблюдению за выборами, созданный на базе общественной палаты и в сотрудничестве общественными организациями. Важным направлением нашей работы является видеонаблюдение», — подчеркнул Максим Григорьев. Он напомнил, что по всей стране будут созданы центры общественного наблюдения, где можно будет следить за трансляцией с участков.

«Мы очень признательны ЦИК России за готовность оборудовать наши центры видеостенами. Мы максимально открыты и готовы предоставить возможность видеонаблюдения для всех желающих. Мы приветствуем всех, кто захочет принять участия в видеонаблюдении», — сказал он, обратившись к партиям с просьбой также открыть свои штабы для граждан, желающих принимать участие в видеонаблюдении.

Максим Григорьев сообщил, что в ближайшее время Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» завершит обучение граждан, выразивших желание стать наблюдателями на выборах. В программе, как он отметил, принимали участие в том числе представители политических партий.

«Мы никому не отказывали. Часть прошедших обучение наблюдателей вольется в ряды независимых общественных наблюдателей, часть — найдет себя в качестве наблюдателей от политических партий», — сказал он.

Председатель всероссийской политической партии «Родина» Алексей Журавлев отметил позитивную практику работы партий на площадке КС по общественному контролю за голосованием. Говоря о задачах наблюдения за выборами, Алексей Журавлев подчеркнул: «Любое нарушение и даже попытка фальсификации должна быть доведена до суда, до уголовной ответственности». По его мнению, на федеральном уровне никто не заинтересован ни в каких фальсификациях, однако ниже «есть разные люди, некоторые даже не знают закон о статусе депутатов».

Алексей Журавлев призвал партии к максимально тесному взаимному сотрудничеству в рамках наблюдения за выборами.

«У нас 97 тысяч избирательных участков, даже если взять по пять человек — это полмиллиона человек. Не знаю, какая партия отдельно сможет с этим справиться, но вместе мы справимся точно. Мы готовы сотрудничать с другими партиями для оперативного обмена информацией от наблюдателей», — сказал он.

Отдельно Алексей Журавлев обратил внимание на вопрос обеспечения санитарной безопасности, связанный с работой в России иностранных наблюдателей. По его мнению все, кто собирается наблюдать за выборами в нашей стране, должны либо пройти вакцинацию российской вакциной, либо пройти 14-тидневный карантин — также как проходят его спортсмены, пребывающие на Олимпиаду в Токио.

Если вопрос обеспечения чистоты выборов, кроме редакционных правок, ни у кого не вызвал нареканий, то тема безопасности на участках вызвала самую горячую дискуссию.

Заместитель Секретаря Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Евгений Ревенко напомнил о предложении «Единой России», обращенном ко всем участникам избирательного процесса, подписать соглашение «За безопасные выборы», в котором приоритетное внимание уделяется вопросам соблюдения мер санитарной безопасности в ходе избирательной кампании и дней голосования.

«Голос избирателя не должен стоить жизни и здоровья избирателя», — обозначил Евгений Ревенко ключевой посыл документа.

Соглашение, в частности, предполагает: сокращение до минимума массовых мероприятий, проводимых в ходе кампании, строгое соблюдение социальной дистанции и правил использования СИЗ на мероприятиях и во время голосования, настоятельную рекомендацию пройти вакцинацию кандидатам, наблюдателям, членам комиссий и другим участкам избирательного процесса. Кроме того партия предлагает исключить их предвыборной риторики «любые спекуляции на тему коронавируса и вакцинации».

Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о планах партии задействовать в наблюдении за выборами 60 тысяч человек.

«Мы выступаем за безопасность избирательного процесса для жизни и здоровья граждан, поэтому будем рекомендовать своим представителям пройти вакцинацию», — сказал он, подчеркнув, что решение должно приниматься гражданами добровольно. «Для нас важно, чтобы отсутствие прививки не стало основанием для отказа в допуске наблюдателям», — уточнил он.

Председатель Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков сообщил, что отделения партии во всех регионах пописали соглашения с общественными палатами. К контролю за выборами со стороны партии уже привлечено 15 тысяч человек. При подготовке наблюдателей партия уделяет приоритетное внимание вопросам сохранности жизни и здоровья граждан.

«Мы просим наших избирателей, поскольку это в основном люди старшего поколения, максимально соблюдать меры личной безопасности и вакцинироваться, если против того не возражает их лечащий врач», — сказал он.

Лидер политической партии «Российская партия свободы и справедливости» Максим Шевченко против обеспечения чистоты выборов не возражал, но потребовал внести в соглашение редакторские правки, уточняющие ряд позиций. Максим Шевченко также выступил категорически против проведения обязательной вакцинации, рассказав о личном опыте болезни.

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Василий Власов, говоря об обеспечении безопасности в ходе голосования, предложил обратиться в соответствующие ведомства с просьбой об отмене занятий в школах и вузах, где расположены избирательные участки в первый два дня голосования — 17 и 18 сентября.

«Безопасность — это приоритет для всех. Необходимо проработать этот вопрос, если надо — создать рабочую группу», — отметил он.

«В данный момент мы разворачиваем работу с наблюдателями, чтобы они тоже вакцинировались. Естественно, добровольно», — рассказал председатель исполкома «Гражданской Платформы» Юрий Юрченко.

На еще одну актуальную тему предложил обратить внимание генеральный секретарь политической партии «Партия прямой демократии» Олег Артамонов. Он призвал представителей политических партий сосредоточиться на подготовке наблюдателей, обладающих компетенциями, необходимыми для контроля за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его прогнозу, в 2021 году в дистанционном электронном голосовании примут участие от полутора до двух миллионов граждан. Олег Артамонов обратил особе внимание на то, что наблюдение за процедурой ДЭГ кардинально отличается от наблюдения за традиционными выборами.

«Наблюдатель в ДЭГ, по сути, должен превратиться в эксперта, способного провести математический и статистический анализ», — отметил Олег Артамонов.

Олег Артамонов сообщил, что возглавляемая им экспертная группа прорабатывает методические рекомендации с подробными инструкциями, как должно осуществляться наблюдение за ДЭГ. Также, по его словам, уже начал работу портал, посвященный принципам работы электронного голосования, и стартовала серия экспертных дискуссий, посвященных вопросам безопасности системы ДЭГ и основным принципам ее работы.

Мнение Олег Артамонова разделил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Демин: «Мы просим ОП РФ выступить с инициативой расширять ДЭГ на все регионы, потому что оно может обеспечить явку».