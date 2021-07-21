Ново-Огарево, Московская область, , 18:31 — REGNUM Иногда в России в медицинских учреждениях объявляют об отсутствии вакцины от коронавируса, даже если она есть на складах в регионе. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожары, COVID-19, цены: совещание Путина с правительством – все новости»

«Сейчас не буду называть этот регион… в одном из регионов ко мне приходит информация от людей: приходят на прививочный пункт, говорят, всё, закончилось, приходите в течение месяца. Но в то же время — вы мне докладывали об этом, — на складах этого субъекта федерации есть вакцина! И уже, значит, отгружается вторая партия», — заявил Путин.

«Да, допустим это ведомственное учреждение, где закончилась вакцина. Но на складе-то есть. Если люди туда приходят, значит, нужно своевременно распределять! Можно всё это сделать, нужно только чтобы на региональном уровне руководители регионов лично занимались этим вопросом. Лично и постоянно», — указал он.