Ново-Огарево, Московская область, , 17:59 — REGNUM Вакцинация в России идёт с переменным успехом. Об этом 21 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«Наблюдается снижение доли заболевших среди медицинских работников — это та категория медицинских работников, которую мы раньше всех начали вакцинировать», — заявила Голикова.

При этом незначительный рост заболеваемости наблюдается среди офисных работников, в 2,5−3 раза обнаружен рост среди вахтовиков, в два раза — среди работников пищевой промышленности.

В свою очередь, минимальные показатели зафиксированы среди работников сельского хозяйства и детских летних оздоровительных лагерей.«Я ещё раз хочу обратить внимание работодателей на необходимость соблюдения принятых санитарно-эпидемиологических мер и вакцинации сотрудников», — указала она.

Говоря о ходе вакцинации в целом, она отметила, что случаев поствакцинальных осложнений не отмечается, а побочные явления, как правило, ограничиваются местной реакцией и в отдельных случаях кратковременным повышением температуры.

В случае болезни после вакцинации, по её словам, заболевание протекает в легкой форме. 33,6 млн граждан России вакцинированы первым компонентом, а 22,6 млн человек получили оба компонента.