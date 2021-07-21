Белград, , 17:55 — REGNUM Сербия будет бороться против попыток лоббировать новые случаи признания независимости Косово, если они будут происходить до 1 сентября текущего года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире с телеканала Pink 21 июля, напомнив, что до этой даты действует мораторий на лоббирование признания Косово или его отзыв, на введении которого и Белград, и Приштина согласились, подписав Вашингтонское соглашение осенью 2020 года.

Александр Вучич Predsednik.rs

Вучич таким образом ответил на недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара намерена помочь сепаратистскому Косово добиться признании большего количества стран.

«Попробую поговорить с Эрдоганом. До первого сентября, согласно Вашингтонскому соглашению, обе стороны не могут лоббировать признание или отзыв признания. Если с 1 сентября или, может, раньше они начнут кампанию — мы будем противостоять этому», — сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что Турция является «большой силой», а он сам по сравнению с Эрдоганом «маленький и незначительный», но, тем не менее, Сербия не настолько мала, чтобы не сопротивляться подобным действиям.

Напомним, что накануне визита в Северный Кипр Эрдоган заявил о том, что Турция «работает над увеличением количества государств, признающих независимость Косова». Президент Турции также обещал, что этот вопрос он обсудит и во время встречи с президентом США Джо Байденом в конце года, если она состоится.