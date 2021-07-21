Москва, 21 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») рассчитывает, что борьба с коррупцией в рядах МВД не закончится, как в масштабах страны, так и в масштабах Ставропольского края.

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Спецоперация против «ГАИшной мафии» Ставрополья готовилась и проводилась силами центрального аппарата МВД, а для ее руководства на место специально выезжал замначальника ГУСБ генерал-майор Игорь Жигарев, отметил Хинштейн в ТГ-канале.

«Надо отдать должное профессиональной работе коллег: операция — прошла без утечек и сбоев, несмотря на масштабность и сложность (одновременно 53 обыска, в том числе у 28 сотрудников ГИБДД)», — привел он данные.

Вдвойне важно, что в МВД — не побоялись вынести сор из избы, хотя заранее были ясны репутационные потери, подчеркнул парламентарий.

«Тем не менее (глава МВД) Владимир Колокольцев, которому докладывались оперативные материалы, поддержал ГУСБ. Это вселяет надежду, что одним Сафоновым — дело не закончится. Как в масштабах страны — так уж точно в масштабах Ставропольского края», — отметил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля 2021 года в Ставропольском крае был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (общий ущерб — более 19 млн рублей) и организация преступного сообщества. Фигурантами по делу проходят ещё шесть человек, задержаны около 40 человек.