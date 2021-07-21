Ново-Огарево, Московская область, , 17:40 — REGNUM Для крупных регионов России имеет смысл допустить передачу полномочий в области лесных отношений на федеральный уровень. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«Есть идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень. Как вы относитесь к этой идее?» — заявил Путин.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поддержал предложение, «потому что это огромная территория, и её защита должна решаться на федеральном уровне».

«Давайте мы это пометим для себя, и я просил бы правительство подумать на этот счёт и сделать свои предложения», — указал президент.

По словам Николаева, пожароопасная ситуация в Якутии сохранится и в августе. По его словам, ещё 1 млрд 200 млн рублей потребуются на расходы по тушению пожаров.