Екатеринбург, 21 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудников сферы торговли и услуг пока не будут принуждать к вакцинации от COVID-19. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что пока необходимости в этом нет. Темпы вакцинации, которые имеются сейчас, не спадают, а по количеству выявляемых новых случаев заражения коронавирусом регион находится на плато, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона решили повременить с введением обязательной вакцинации.