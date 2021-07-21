Москва, 21 июля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Российское производство не справляется со спросом на товары для школы, поэтому возникает необходимость импорта, что, в свою очередь, влияет на цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ выросли расходы жителей на покупку школьного набора.

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«В России насчитывается около 80 производителей канцелярских товаров на почти 2 млн родившихся, — рассказала Казанцева. — То есть каждый производитель, чтобы обеспечить потребность первоклассников в канцелярских товарах, должен примерно производить около 24 000 единиц в год или, соответственно, 2000 единиц в месяц (100 единиц в день), и так по каждому необходимому для обучения товару с учетом наличия в ассортименте производителя всех необходимых для обучения составляющих. Если же говорить про все классы, а не только про первоклассников, то при средней рождаемости в предыдущие годы в 1 700 000 человек каждому производителю нужно производить около 240 000 единиц канцелярских товаров в год, или 1000 единиц в день».

Что касается школьной формы, то, как пояснила Казанцева, в России около 140 производителей школьной формы, соответственно, каждый производитель для обеспечения потребности в школьной форме должен производить около 140 000 комплектов школьной формы в год, или около 10 000 комплектов в месяц (600 единиц в день).

«Если говорить про детскую обувь, то в России производителей детской обуви насчитывается порядка сотни, соответственно, каждый из них должен производить в год около 200 000 пар (800 пар в день), — рассказала Казанцева. — Более тяжелая ситуация с российскими производителями ранцев (их около 30), соответственно, каждый должен производить около 700 тысяч ранцев в год (3000 ранцев в день). Примерно такая же ситуация и с настольными лампами».

Поэтому, как полагает эксперт, напрашивается вывод, что российское производство не справляется со спросом на товары для школы.

«Поэтому возникает необходимость импорта данного вида товаров, что, соответственно, влияет на ценовую политику, которая определяется не только внутрироссийскими факторами», — подытожила Казанцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Казанцева рассказала, почему в РФ вырос спрос на товары для школы.