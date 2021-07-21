Москва, 21 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ вырос спрос на наборы первоклассника, заключается в том, что в 2021 году в школу пойдет поколение детей, родившихся в 2014—2015 годах, на которые приходится пик рождаемости в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ за год траты граждан на минимальный школьный набор увеличились на 13%.

ИА REGNUM Школьные рюкзаки

«В 2021 году в школу пойдет поколение детей, родившихся в 2014—2015 годах. А на эти годы приходится пик рождаемости в РФ. Этим можно объяснить увеличение спроса на наборы первоклассника, в который входят карандаши, ручки, альбомы и другие товары, по сравнению с прошлым годом, когда в школу шли дети, родившиеся в 2013—2014 годах, — сказала Казанцева. — Также набор первоклассника всегда был подарком ребенку при поступлении в школу, он эмоционально предназначен нести ребенку радость от процесса обучения, поэтому обычно родители готовы потратиться на него больше и купить даже не один такой набор, чтобы из этих наборов сформировать своеобразный идеальный набор первоклассника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ тратят около 13 тыс. рублей на сборы одного школьника.