Ново-Огарево, Московская область, , 17:13 — REGNUM В 2021 году площадь лесных пожаров оказалась меньше, чем в 2020 году. Об этом 21 июля заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«С начала пожароопасного сезона 21-го года на территории РФ возникло около 11 тыс. очагов лесных пожаров. Хотя должен отметить, что по сравнению с прошлым годом, хоть и незначительное, но всё же сокращение произошло и очагов пожаров, и площадей на 4% и на 17% в целом», — заявил Зиничев.

По его словам, настоящее время в России действует свыше 400 очагов пожаров, из которых 85 локализованы.