Москва, 21 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Российские вкладчики видят все меньше смысла хранить сбережения на валютных вкладах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил член Национального координационного совета Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал новость о том, что почти четверть жителей РФ считают невыгодными валютные сбережения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Большая часть инвесторов остаются консервативными и пользуются банковскими депозитами. Валюту размещать на вкладах под проценты невыгодно, поскольку ставка в данном случае ничтожно мала — она варьируется от 0,1% до 0,5%, — сказал Головченко. — Кроме того, с учетом предстоящих изменений в системе страхования вкладов, предполагающих отмену ее распространения на валютные счета, вкладчики вовсе не видят смысла хранить деньги в банках в валюте».

Как пояснил эксперт, риски хранения сбережений в валюте связаны с возможными изменениями в страховой системе вкладов.

«Сейчас размер страховки по всем вкладам составляет 1 400 000 рублей (18 000 долларов). На долларовые вклады ее планируется отменить. Тогда риски по ним существенно взлетят. Само собой, и хранение денег в ненадежных финансовых организациях может привести к их полной потере, — сказал Головченко. — В то же время граждане понимают, что сейчас при растущей инфляции хранить деньги на рублевом депозите под 5,5% — абсурд. Они сгорят. Намного выгоднее вложить их в покупку жилья, автомобилей, земли и прочее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большая часть граждан РФ вообще не сталкиваются с проблемой, как им хранить сбережения, так как их доходов им едва хватает на проживание.